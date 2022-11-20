Малкин превзошёл показатель Альфредссона по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами в матче отметились Джейсон Цукер, Брайан Раст, а также Джейк Гюнцель (в пустые ворота). Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Сидни Кросби отметился двумя ассистами. На счету Малкина в нынешнем сезоне семь голов и 12 результативных передач в 18 матчах.

Всего на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ стало 1165 (451+714) очков в 999 матчах. Таким образом, Малкин обошёл Даниэля Альфредссона и форварда «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара (оба по 713) по ассистам в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на общее 53-е место за карьеру в лиге по этому показателю. Следующей целью для него является результат Люка Робитайла (726).