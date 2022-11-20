Три очка Кучерова и ассист Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Нэшвилл» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2 после овертайма.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились Филип Форсберг и Нино Нидеррайтер.

У «Тампы» забивали Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, а также российский нападающий Никита Кучеров, который по ходу игры отметился двумя результативными передачами. Россиянин Михаил Сергачёв также записал на свой счёт ассист.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Свою шайбу Стивен Стэмкос забросил в овертайме, чем принёс победу «Тампе». Эта победа стала для клуба четвёртой кряду.