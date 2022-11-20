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Три очка Кучерова и ассист Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Нэшвилл» в овертайме

Три очка Кучерова и ассист Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Нэшвилл» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2 после овертайма.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились Филип Форсберг и Нино Нидеррайтер.

У «Тампы» забивали Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, а также российский нападающий Никита Кучеров, который по ходу игры отметился двумя результативными передачами. Россиянин Михаил Сергачёв также записал на свой счёт ассист.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Свою шайбу Стивен Стэмкос забросил в овертайме, чем принёс победу «Тампе». Эта победа стала для клуба четвёртой кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Форсберг (Экхольм, Пярссинен) – 01:50 (5x4)   1:1 Кучеров (Пойнт, Сергачёв) – 24:25 (5x4)   2:1 Нидеррайтер (Дюшейн) – 45:04 (5x5)   2:2 Киллорн (Коул, Кучеров) – 56:39 (5x5)   2:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 62:36 (4x3)
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