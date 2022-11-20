Пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину», у Кочеткова первое поражение в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в оверайтме со счётом 2:1.
В составе «Уайлд» отличились форвард Сэм Стил и защитник Алекс Голигоски, российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
У «Харрикейнз» единственную шайбу забил Себастьяна Ахо. Голкипер Пётр Кочетков отразил 19 бросков из 21 и потерпел первое поражение в НХЛ после пяти стартовых побед за новую команду в лиге. Форвард Андрей Свечников провёл на льду чуть менее 18 минут.
После этой встречи «Миннесота» с 18 очками располагается на 11-м месте в Западной конференции, «Каролина» с 23 баллами — на пятой строчке Востока.
- 20 ноября 2022
-
07:15
-
07:10
-
07:02
-
06:57
-
06:50
-
06:45
-
05:54
-
05:41
-
05:29
-
03:21
-
03:03
- 19 ноября 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
22:49
-
22:41
-
22:21
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:31
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:53
-
20:47
-
20:42
-
20:36
-
20:24
-
20:12
-
20:04
-
19:48
-
19:41
-
19:21