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Пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину», у Кочеткова первое поражение в НХЛ

Пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину», у Кочеткова первое поражение в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в оверайтме со счётом 2:1.

В составе «Уайлд» отличились форвард Сэм Стил и защитник Алекс Голигоски, российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

У «Харрикейнз» единственную шайбу забил Себастьяна Ахо. Голкипер Пётр Кочетков отразил 19 бросков из 21 и потерпел первое поражение в НХЛ после пяти стартовых побед за новую команду в лиге. Форвард Андрей Свечников провёл на льду чуть менее 18 минут.

После этой встречи «Миннесота» с 18 очками располагается на 11-м месте в Западной конференции, «Каролина» с 23 баллами — на пятой строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Нечас, Ноэсен) – 13:47 (5x5)   1:1 Стил (Сперджен, Капризов) – 57:23 (5x5)   2:1 Голигоски (Стил, Годро) – 61:12 (3x3)
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