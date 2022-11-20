Кросби до пяти очков увеличил отрыв от Овечкина в зачёте лучших бомбардиров за историю НХЛ

В Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами в матче отметились Джейсон Цукер, Брайан Раст, а также Джейк Гюнцель (в пустые ворота). Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Сидни Кросби отметился двумя ассистами.

После сегодняшнего ассистентского дубля в активе капитана «Питтсбурга» стало 1132 очка за карьеру в НХЛ. Канадский форвард продолжает располагаться на 17-м месте в зачёте лучших бомбардиров за историю лиги. При этом его отрыв от ближайшего преследователя — капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (1127) — возрос до пяти очков, так как российский форвард не отметился баллами в матче с «Колорадо Эвеланш». В свою очередь ближайшей общей целью для канадца и россиянина является результат Теэму Селянне (1457).