Крюг: когда Бучневич так играет, «Сент-Луис» тяжело остановить

Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (6:2) прокомментировал игру российского форварда «музыкантов» Павла Бучневича, оформившего дубль и сделавшего ещё две результативные передачи.

«Бучневич играет во всех ситуациях и способен быть нашим лучшим двусторонним игроком. Это очень важный игрок для нас, нам повезло, что он у нас есть. Когда он так играет, нас тяжело остановить», — приводит слова Крюга Bally Sports Midwest.

Примечательно, что изначально на счету Бучневича было пять (2+3) очков, но впоследствии одну из передач у россиянина забрали. Эта победа стала для «Сент-Луиса» шестой кряду. «Анахайм», в свою очередь, проиграл пятый из шести последних матчей. 22 ноября команды снова встретятся друг с другом в матче регулярного чемпионата.