«Шестёркин играет нереально». Защитник «Рейнджерс» — о российском вратаре

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер похвалил российского голкипера Игоря Шестёркина за игру в матче с «Сан-Хосе». Россиянин за пять секунд до конца матча совершил сейв, позволивший «Рейнджерс» удержать победу в основное время (2:1).

«Мы хорошо играли вплоть до третьего периода, и мы знали, что в любой момент можем забить шайбу с рикошета. Это был всего лишь вопрос отскока или двух. Большое спасибо нашему вратарю. Он играет нереально с тех пор, как я присоединился к этой команде. Я не могу даже представить, насколько это сложная работа – быть вратарём», — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.

26-летний голкипер в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых одержал девять побед, пропустил 33 шайбы и продемонстрировал процент отражённых бросков 91,6%. Голкипер был признан лучшим вратарём прошлого регулярного сезона НХЛ.