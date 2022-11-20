Нападающий «Питтсбурга» рассказал, в чём заключаются сильные стороны Малкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль поделился мнением о 36-летнем форварде команды Евгении Малкине. Российский хоккеист во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», который пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября, проведёт 1000-й матч в североамериканской карьере. Он станет лишь вторым игроком «Питтсбурга», дошедшим до такой отметки, — после Сидни Кросби.



«Я всегда был его большим поклонником. Если я думаю о хоккеисте, который выглядит так, будто ему очень весело, когда он играет, на ум приходит именно Джино. Действительно похоже, что он всегда пытается обыграть своего соперника. Он эмоциональный, он делает всё, что потребуется», — приводит слова Ракелля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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