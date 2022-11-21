Чинахов забросил третью шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского в игре с «Флоридой»
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В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз». Завершился первый период, счёт равный – 1:1.
На 12-й минуте встречи отличиться удалось 21-летнему российскому нападающему «Коламбуса» Егору Чинахову, который сравнял счёт в матче, поразив ворота своего соотечественника Сергея Бобровского из «Флориды».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в нынешнем сезоне Чинахов проводит свой 18-й матч, для него эта заброшенная шайба стала третьей, также он отдал семь результативных передач (3+7), заработав коэффициент полезности «-5».
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