Чинахов забросил третью шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского в игре с «Флоридой»

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз». Завершился первый период, счёт равный – 1:1.

На 12-й минуте встречи отличиться удалось 21-летнему российскому нападающему «Коламбуса» Егору Чинахову, который сравнял счёт в матче, поразив ворота своего соотечественника Сергея Бобровского из «Флориды».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Чинахов проводит свой 18-й матч, для него эта заброшенная шайба стала третьей, также он отдал семь результативных передач (3+7), заработав коэффициент полезности «-5».