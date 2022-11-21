Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чинахов забросил третью шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского в игре с «Флоридой»

Чинахов забросил третью шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского в игре с «Флоридой»
Комментарии

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз». Завершился первый период, счёт равный – 1:1.

На 12-й минуте встречи отличиться удалось 21-летнему российскому нападающему «Коламбуса» Егору Чинахову, который сравнял счёт в матче, поразив ворота своего соотечественника Сергея Бобровского из «Флориды».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Чинахов проводит свой 18-й матч, для него эта заброшенная шайба стала третьей, также он отдал семь результативных передач (3+7), заработав коэффициент полезности «-5».

Новость по теме
«Коламбус» обыграл «Монреаль» в матче с 10 голами. Чинахов набирает очки в 3-й игре кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022