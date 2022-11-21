Малкин — о сюрпризе сына: надеюсь, однажды он будет играть в НХЛ и я сделаю то же для него

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от сюрприза сына Никиты. Втайне от отца он зашёл в раздевалку команды перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс» и зачитал фамилии хоккеистов, которые появятся на льду в стартовых пятёрках.

«То, что жена с сыном приехали сегодня, — это большой сюрприз, много эмоций. Я не был к этому готов, увидел сына, он тоже едва не плакал. Это лучшее в моей жизни. Надеюсь, однажды мой сын тоже будет играть в НХЛ и я сделаю то же самое для него. Ценю, что они с женой приехали в Чикаго и устроили мне большой сюрприз. Люблю их», — приводит слова Малкина официальный «твиттер» команды.

Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.