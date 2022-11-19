Хоккейный клуб «Спартак» поместил нападающего Дмитрия Кугрышева в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.
32-летний нападающий в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ принял участие в 17 матчах, в которых набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Показатель полезности составил «-2». В прошлом сезоне за «Спартак» Кугрышев провёл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 17 очков — забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету форварда пять игр и одна заброшенная шайба.
Всего в КХЛ Кугрышев провёл 656 матчей, в которых набрал 328 очков — забросил 136 шайб и отдал 192 результативные передачи. За карьеру в КХЛ нападающий имеет внушительный показатель полезности «+63». Кугрышев выступал за юниорскую и молодёжную сборные России на четырёх чемпионатах мира и на них завоевал четыре медали: золотые и серебряные медали юниорского чемпионата мира, а также дважды бронзовые медали молодёжного мирового первенства. Нападающий является участником Матча звёзд КХЛ — 2015.
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