Хоккейный клуб «Спартак» поместил нападающего Дмитрия Кугрышева в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

32-летний нападающий в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ принял участие в 17 матчах, в которых набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Показатель полезности составил «-2». В прошлом сезоне за «Спартак» Кугрышев провёл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 17 очков — забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету форварда пять игр и одна заброшенная шайба.

Всего в КХЛ Кугрышев провёл 656 матчей, в которых набрал 328 очков — забросил 136 шайб и отдал 192 результативные передачи. За карьеру в КХЛ нападающий имеет внушительный показатель полезности «+63». Кугрышев выступал за юниорскую и молодёжную сборные России на четырёх чемпионатах мира и на них завоевал четыре медали: золотые и серебряные медали юниорского чемпионата мира, а также дважды бронзовые медали молодёжного мирового первенства. Нападающий является участником Матча звёзд КХЛ — 2015.