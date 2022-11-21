Заслуженный тренер России объяснил низкий показатель полезности Овечкина в сезоне НХЛ

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас высказался о низком показателе полезности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Я не думаю, что в команде кто-то думает о рекорде Гретцки. Это, наверное, больше раскручено в прессе. Саша выходит и играет. Он профессионал и отрабатывает свой контракт, он просто играет. И самое главное, что Овечкин не один в команде. Там же ещё 19 человек играют. Неуспехи «Вашингтона» не связаны с тем, что Овечкин гонится за рекордом и только и думает, что об этом. Нет, конечно. Тем более он старается, он выкладывается, забивает голы.
Показатель полезности «-14»? Это говорит о том, что Саша больше играет в атаке и меньше — в обороне. Естественно, играя 5х5, клуб где-то пропускает голы, отсюда такой коэффициент. Я думаю, «Вашингтону» нужно просто подумать, как сделать команду сильнее, а не акцентировать внимание на том, побьёт ли Овечкин рекорд», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 21 ноября 2022
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