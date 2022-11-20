Овечкин — самый бесполезный игрок в НХЛ! Как он докатился до такого?

Это случилось: Александр Овечкин — худший игрок НХЛ по показателю полезности. Критикуемый многими Джордан Кайру из «Блюз» в последних играх набрал форму и улучшил свои катастрофические показатели, а вот капитан «Вашингтона» сполз вниз. Теперь его «-14» — единолично худший результат в НХЛ, на один пункт отстаёт пятый номер драфта-2018 Баррет Хэйтон («-13»).

Многие помнят удивительный сезон-2013/2014, когда при 51 шайбе и очередном «Ришаре» Ови выбил «-35» в полезность, но тогда это не было худшим показателем в лиге. Отличился защитник «Ванкувера» Александер Эдлер («-39»), а среди форвардов худшим был силовик «Баффало» Стив Отт («-38»). Хуже, чем сейчас, Овечкин выступал в чемпионате-2006/2007 («-19»), но тогда в «Вашингтоне» банально не было большого количества игроков высокого класса.



Мы уже писали в прошлых статьях, что в этом году у Ови наблюдается спад результативности в равных составах. Проследим это на отметке в 20 игр в последних шести сезонах:

Александр Овечкин в равных составах (первые 20 игр сезона) Очки Полезность Очки Полезность 2017/2018 13 (9+4) -2 2020/2021 11 (6+5) -9 2018/2019 12 (8+4) -1 2021/2022 24 (11+13) 15 2019/2020 16 (8+8) -2 2022/2023 8 (4+4) -14

Как можно заметить, многие последние сезоны (даже чемпионский) капитан «Вашингтона» начинал с небольшим «минусом» — но главное слово здесь «небольшой». Выделяется ковидный сезон, где русская диаспора «Вашингтона» сразу же попала в неприятность из-за нарушения драконовских правил, плюс необъяснимый всплеск прошлого сезона, когда Овечкин царил на льду и бросал вызов всем молодым звёздам. Объяснить это до сих пор сложно.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Игра в защите и в лучшие времена не была сильной стороной Овечкина (вспомните легендарную гифку с «управление потеряно»), а теперь ветеран далеко не всегда спешит возвращаться в оборону. Если пересматривать голы, пропущенные во время нахождения Ови на льду, иногда он оказывается последним человеком, который возвращается в зону защиты.

Иногда Овечкин делает результативные ошибки. Например, в матче с «Флоридой» он неудачно выводил шайбу из зоны и фактически сделал голевой пас Александру Баркову, который бросил очень точно и хорошо. Сегодня повторилась почти такая же ошибка: уже при счёте 0:3 в матче с «Колорадо» Ови отдавал пас куда-то не глядя, но получился ещё один пас сопернику: Арттури Лехконен использовал косяк.

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В некоторых моментах Овечкин проигрывает борьбу, но такое случается со всеми игроками, и нельзя сказать, что игрок резко деградировал за один год. Все эти обязательные элементы хоккейного старения мы частично наблюдали уже и в прошлых сезонах, но их компенсировала яркая атакующая игра. В этом сезоне сложно припомнить у Овечкина моменты для хайлайтов.



Но есть одна очень важная причина такой статистики — игра с пустыми воротами. В прошлые годы сильный «Вашингтон» при комфортном счёте выпускал Овечкина на последние минуты, чтобы он забросил в покинутую вратарём сетку и подкрутил цифры рекорда. Сейчас ситуация иная: проигрывающий «Вашингтон» выпускает лидера на последние минуты, чтобы отыграться, но получает в свои ворота.



Статистика печалит: «столичные» семь раз пропустили в пустые ворота и лидируют в лиге по этому показателю — и каждый раз на льду во время этого находился Овечкин. Свой же гол в пустые ворота у «Кэпиталз» лишь один — тоже авторства капитана в игре с «Нэшвиллом». Простая математика даёт нам «-6» Овечкина при игре вшестером.

Грустная серия «Вашингтона» продолжается: по проценту очков команда идёт лишь 12-й на Востоке и уже отстаёт на пять очков от зоны уайлд-кард. Как говорят в Америке: нельзя выйти в плей-офф в ноябре, но в ноябре можно его пропустить. В четверг США отметят День благодарения, и, как показывает статистика последних сезонов, 78% команд НХЛ, занимавших к этому празднику место в восьмёрке, его уже не теряли.



Чтобы сломать эту тенденцию, «Вашингтону» просто необходимо немного магии от своего лидера — хотя бы процентов 60% от его прошлогодней осенней формы.