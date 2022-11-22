Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» подписал Максима Чудинова до конца сезона

«Спартак» подписал Максима Чудинова до конца сезона
Комментарии

Московский «Спартак» заключил контракт до конца сезона с защитником Максимом Чудиновым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, вчера, 21 ноября 2022 года, стало известно, что «Ак Барс» расторг контракт с защитником. 32-летний хоккеист в текущем сезоне КХЛ сыграл за казанцев семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3» с двумя минутами штрафа.

Отметим, что сезон-2021/2022 российский защитник пропустил из-за травмы.

Воспитанник Череповца в КХЛ сыграл в 676 матчах, в которых забросил 75 шайб и отдал 158 результативных передач, набрав в общей сложности 233 очка.

Следующий матч красно-белые проведут в гостях с омским «Авангардом» 23 ноября.

Новость по теме
«Ак Барс» расторг контракт с защитником Чудиновым. Хоккеист перейдёт в «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022