«Спартак» подписал Максима Чудинова до конца сезона

Московский «Спартак» заключил контракт до конца сезона с защитником Максимом Чудиновым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, вчера, 21 ноября 2022 года, стало известно, что «Ак Барс» расторг контракт с защитником. 32-летний хоккеист в текущем сезоне КХЛ сыграл за казанцев семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3» с двумя минутами штрафа.

Отметим, что сезон-2021/2022 российский защитник пропустил из-за травмы.

Воспитанник Череповца в КХЛ сыграл в 676 матчах, в которых забросил 75 шайб и отдал 158 результативных передач, набрав в общей сложности 233 очка.

Следующий матч красно-белые проведут в гостях с омским «Авангардом» 23 ноября.