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«Ак Барс» расторг контракт с защитником Чудиновым. Хоккеист перейдёт в «Спартак»

«Ак Барс» расторг контракт с защитником Чудиновым. Хоккеист перейдёт в «Спартак»
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«Ак Барс» расторг контракт с защитником Максимом Чудиновым, сообщила пресс-служба казанского клуба. Как стало известно «Чемпионату», хоккеист продолжит карьеру в «Спартаке». Соглашение с московским клубом будет рассчитано до 30 апреля 2023 года.

В текущем сезоне 32-летний защитник принял участие в семи встречах за казанский клуб в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. За эти матчи Чудинов смог отличиться одним результативным баллом — за передачу, его показатель полезности составил «-3».

Отметим, что сезон-2021/2022 российский защитник пропустил из-за травмы. Всего в КХЛ Чудинов сыграл 676 матчей, в которых забросил 75 шайб и отдал 158 результативных передач при показателе полезности «+97».

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