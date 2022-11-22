Кто должен возглавить «Ак Барс» в случае увольнения Олега Знарка?

Сегодня стало известно, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок может быть уволен с поста наставника казанцев после матча с «Барысом», который состоится завтра, 23 ноября, в 16:30 мск.

Казанский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 32 игр. «Ак Барс» проиграл пять из шести последних матчей. В последней встрече казанцы уступили «Сибири» со счётом 2:4. После матча Знарок заявил, что «Ак Барс» играет всё лучше и лучше».

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Также отметим, что «Ак Барс» является худшей командой Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги по количеству побед в основное время. У казанцев всего семь таких побед.