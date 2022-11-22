Защитник «Колорадо» послал капитана «Далласа» Бенна в нокдаун несколькими ударами
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» случилась яркая драка.
В одном из моментов второго периода, когда «лавины» выигрывали со счётом 1:0, защитник лидировавшей команды Джош Мэнсон и капитан «шерифов» Джейми Бенн сбросили перчатки. Однако продолжительной она не получилась. Спустя несколько ударов, два из которых пришлись в лицо, Бенн ушёл в нокдаун.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
Новость по теме«Колорадо» по буллитам обыграл «Даллас» в гостях
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