«Колорадо» по буллитам в гостях обыграл «Даллас»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Алекс Ньюхук и Кейл Макар. Заброшенная шайба стала для Макара двухсотым очком, набранным в матчах Национальной хоккейной лиги. Для набора такого количества очков ему потребовалось 197 матчей — меньше любого другого защитника в истории НХЛ.



В составе хозяев дубль на свой счёт записал Джейсон Робертсон. Таким образом, основное время и овертайм матча завершились вничью 2:2. В серии буллитом оказались сильнее гости. Победный гол на счету Микко Рантанена.

Эта победа стала для «Эвеланш» третьей кряду. В предыдущем матче был обыгран «Вашингтон». «Даллас», в свою очередь, две предыдущих встречи выиграл.

В параллельном матче «Нэшвилл» также по буллитам переиграл «Аризону».