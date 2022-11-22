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«Колорадо» по буллитам в гостях обыграл «Даллас»

«Колорадо» по буллитам в гостях обыграл «Даллас»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Алекс Ньюхук и Кейл Макар. Заброшенная шайба стала для Макара двухсотым очком, набранным в матчах Национальной хоккейной лиги. Для набора такого количества очков ему потребовалось 197 матчей — меньше любого другого защитника в истории НХЛ.

В составе хозяев дубль на свой счёт записал Джейсон Робертсон. Таким образом, основное время и овертайм матча завершились вничью 2:2. В серии буллитом оказались сильнее гости. Победный гол на счету Микко Рантанена.

Эта победа стала для «Эвеланш» третьей кряду. В предыдущем матче был обыгран «Вашингтон». «Даллас», в свою очередь, две предыдущих встречи выиграл.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Рантанен, Лехконен) – 10:10 (5x4)   1:1 Робертсон (Делландреа) – 25:33 (5x5)   1:2 Ньюхук (Родригес, Энглунд) – 42:06 (5x5)   2:2 Робертсон (Хинц, Миллер) – 59:34 (6x5)   2:3 Рантанен – 65:00 (ПБ)

В параллельном матче «Нэшвилл» также по буллитам переиграл «Аризону».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Гранлунд (Форсберг, Йози) – 07:04 (5x4)   1:1 Круз (Бьюгстад, Маччелли) – 28:49 (5x5)   1:2 Бьюгстад (Мозер, Ритчи) – 35:56 (5x5)   2:2 Йози (Джохансен, Гранлунд) – 41:03 (5x4)   3:2 Дюшейн (Сиссонс) – 41:31 (5x5)   3:3 Бьюгстад – 53:15 (4x5)   4:3 Гласс – 65:00 (ПБ)
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