«Локомотив» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сочи». Шалунов оформил дубль

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).
Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Сергей Андронов вывел железнодорожников вперёд. На 38-й минуте Максим Шалунов удвоил преимущество ярославской команды. За 22 секунды до конца второго периода Степан Никулин забил третий гол, реализовав численное большинство с передачи Андрея Сергеева. На 53-й минуте Сергей Попов отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Максим Шалунов оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 24 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с СКА, а «Сочи» 25 ноября в Мытищах встретится с «Куньлунем».
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