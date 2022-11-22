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«Локомотив» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сочи». Шалунов оформил дубль

«Локомотив» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сочи». Шалунов оформил дубль
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Андронов (Осипов, Берёзкин) – 24:38 (5x5)   0:2 Шалунов (Сергеев, Никулин) – 37:28 (5x4)   0:3 Никулин (Сергеев) – 39:38 (5x4)   1:3 Попов (Тянулин, Николаев) – 52:04 (5x4)   1:4 Шалунов (Сергеев, Никулин) – 58:05 (5x4)

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Сергей Андронов вывел железнодорожников вперёд. На 38-й минуте Максим Шалунов удвоил преимущество ярославской команды. За 22 секунды до конца второго периода Степан Никулин забил третий гол, реализовав численное большинство с передачи Андрея Сергеева. На 53-й минуте Сергей Попов отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Максим Шалунов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 24 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с СКА, а «Сочи» 25 ноября в Мытищах встретится с «Куньлунем».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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