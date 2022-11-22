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Разин прокомментировал обидное поражение «Северстали» на последней минуте после камбэка

Разин прокомментировал обидное поражение «Северстали» на последней минуте после камбэка
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о поражении команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Череповчане, проигрывая со счётом 0:2 к восьмой минуте встречи, к началу третьего периода смогли восстановить равенство — 2:2. Однако за 36 секунд до конца основного времени динамовцы забили ещё раз. Шайбу забросил Джордан Уил.

«Игра забывается, результат остаётся. Мне не стыдно за игру команды. Она есть. С обилием голевых моментов. Жалко, что нам такие голы заходят. Никуда не деться от этого. Мы учимся. Радует, что мы никогда не опускаем руки. Работаем. Результат — сегодня его нет, завтра он придёт. Это спорт, это жизнь. Если долго мучиться, что-нибудь получится», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».

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