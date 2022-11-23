Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил перспективы «Торпедо» в сезоне КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что у «Торпедо» есть шансы на хорошее выступление в плей-офф в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» в топ-3 Запада, каковы перспективы самой молодой команды лиги в плей-офф? Я скажу, что здесь можно рассматривать с двух сторон. Первое – опыт, конечно, имеет значение. То, как с повышенной ответственностью справятся молодые ребята, выступающие кто первый сезон, кто второй – это вопрос. Опыт приобретается с течением времени и количеством совершённых ошибок.



Второй момент: молодая команда в плей-офф будет очень быстро восстанавливаться. Но, с другой стороны, в плей-офф идёт достаточно жёсткая борьба, без прокатов. И как ребята смогут под этим давлением, при игре кость в кость себя проявить именно в плане характера? Здесь главное, чтобы не дрогнули. Сейчас команда в физическом плане находится в очень хорошей форме. Общаюсь с ребятами внутри коллектива, они говорят, что находятся в своей лучшей физической форме за всё время карьеры. Отсюда и такой результат. Плюс они получают удовольствие от процесса.



Если жёсткость игры и ответственность за результат их не надломят, то у «Торпедо» хорошие шансы. Но, по сути, я считаю, что многие соперники от «Торпедо» больших результатов не ждут и в какой-то момент могут недооценить команду. Это будет идти на руку «Торпедо». Понятно, что внутри коллектива определены задачи, и они не будут довольствоваться только выходом в плей-офф или даже прохождением первого раунда. Если есть возможность играть и побеждать и идти за кубком, то они это будут делать. Приятно смотреть на «Торпедо», наблюдать за результатом, какой прогресс у ребят идёт. Это очень интересно», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Нижегородский клуб после 33 матчей текущего чемпионата КХЛ занимает третье место в таблице Западной конференции, отставая от ЦСКА на три очка.