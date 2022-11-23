Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил перспективы «Торпедо» в сезоне КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что у «Торпедо» есть шансы на хорошее выступление в плей-офф в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Торпедо» в топ-3 Запада, каковы перспективы самой молодой команды лиги в плей-офф? Я скажу, что здесь можно рассматривать с двух сторон. Первое – опыт, конечно, имеет значение. То, как с повышенной ответственностью справятся молодые ребята, выступающие кто первый сезон, кто второй – это вопрос. Опыт приобретается с течением времени и количеством совершённых ошибок.
Второй момент: молодая команда в плей-офф будет очень быстро восстанавливаться. Но, с другой стороны, в плей-офф идёт достаточно жёсткая борьба, без прокатов. И как ребята смогут под этим давлением, при игре кость в кость себя проявить именно в плане характера? Здесь главное, чтобы не дрогнули. Сейчас команда в физическом плане находится в очень хорошей форме. Общаюсь с ребятами внутри коллектива, они говорят, что находятся в своей лучшей физической форме за всё время карьеры. Отсюда и такой результат. Плюс они получают удовольствие от процесса.
Если жёсткость игры и ответственность за результат их не надломят, то у «Торпедо» хорошие шансы. Но, по сути, я считаю, что многие соперники от «Торпедо» больших результатов не ждут и в какой-то момент могут недооценить команду. Это будет идти на руку «Торпедо». Понятно, что внутри коллектива определены задачи, и они не будут довольствоваться только выходом в плей-офф или даже прохождением первого раунда. Если есть возможность играть и побеждать и идти за кубком, то они это будут делать. Приятно смотреть на «Торпедо», наблюдать за результатом, какой прогресс у ребят идёт. Это очень интересно», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Нижегородский клуб после 33 матчей текущего чемпионата КХЛ занимает третье место в таблице Западной конференции, отставая от ЦСКА на три очка.
- 23 ноября 2022
-
15:45
-
15:28
-
14:56
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:27
-
13:03
-
12:38
-
12:30
-
11:58
-
11:34
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
09:44
-
09:09
-
08:56
-
08:11
-
05:34
-
04:49
- 22 ноября 2022
-
23:40
-
23:16
-
23:08
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:41
-
22:26
-
22:05
-
21:50
-
21:30