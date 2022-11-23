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Результаты матчей КХЛ 22 ноября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 23 ноября

Драматичная победа «Динамо» в праздник и шедевральный лакросс-гол. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ за 22 ноября
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ЦСКА пережил катастрофу в Санкт-Петербурге, минское «Динамо» упустило победу над «Витязем», а «Локомотив» прервал чёрную полосу.

22 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось пять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Скоренов (Миронов, Коновалов) – 04:48 (5x4)   0:2 Мартынов (Каблуков, Зайцев) – 06:21 (5x5)   1:2 Суворов (Вовченко, Пресс) – 14:45 (5x4)   2:2 Тихонов (Хабаров, Петунин) – 41:30 (5x5)   2:3 Уил (Лилья) – 59:24 (5x5)

Московское «Динамо» приехало в Череповец далеко не в оптимальном состоянии, а непосредственно в день игры понесло новые потери в своём составе. Ещё утром в основном составе наигрывались защитник Артём Волков и нападающий Владислав Кодола, но вечером выйти на игру они не сумели. По некоторой информации, причиной отсутствия перечисленных игроков стало отравление. Да и остальные хоккеисты «Динамо» чувствовали себя неидеальным образом, что и сказалось на качестве игры команды Алексея Кудашова.

Гостям удался хороший старт встречи – и они даже повели со счётом 2:0, но чем дальше продолжался матч, тем всё более заметные проблемы столичные хоккеисты испытывали с перемещением по площадке. Неудивительно, что итоговое превосходство «Северстали» по броскам в створ оказалось двукратным – 36:18. Подопечные Андрея Разина сумели отыграться и даже были близки к тому, чтобы окончательно испортить день рождения московского клуба. Но развязка игры выдалась драматичной – за 36 секунд до конца третьего периода Джордан Уил удачно сыграл на добивании после броска Якоба Лильи и принёс победу «Динамо». Бело-голубые четвёртый раз в нынешнем сезоне сломили сопротивление соперника, которого они дважды подряд прошли в первом раунде плей-офф КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Венгрыжановский (Виноградов, Марин) – 05:28 (5x5)   2:0 Воронин (Ян, Буренов) – 16:45 (5x4)   2:1 Броссо (Сомерби, Вуд) – 24:43 (5x5)   3:1 Федотов (Воронин, Кручинин) – 36:58 (5x5)   4:1 Коваленко (Ларионов, Кручинин) – 58:56 (en)

На шестой минуте Денис Венгрыжановский забил шедевральный лакросс-гол, сумев вывести «Торпедо» вперёд. На 17-й минуте Кирилл Воронин, реализовав численное большинство, удвоил преимущество нижегородцев. На 25-й минуте Девин Броссо отыграл один гол, но на большее «драконов» не хватило. На 37-й минуте Максим Федотов забросил третью шайбу в ворота китайской команды. На 59-й минуте Николай Коваленко забил четвёртый гол, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Пакетт (Мороз, Спунер) – 27:33 (5x5)   1:1 Яремчук (Галузин, Яровой) – 55:38 (5x5)   1:2 Рассказов (Старков, Руа) – 60:19 (3x3)

Первый период закончился без голов. На 28-й минуте Седрик Пакетт вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Вадим Мороз и Райан Спунер. На 56-й минуте Александр Яремчук сравнял счёт, переведя игру в дополнительное время, где победу своей команде принёс Кирилл Рассказов. Минчане потерпели пятое поражение подряд, но благодаря одному набранному очку сумели чуть оторваться от «Северстали» в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв (Гусев, Хайруллин) – 00:28 (5x5)   2:0 Гусев (Хайруллин, Воробьёв) – 02:16 (5x5)   3:0 Бардаков (Ожиганов, Камалов) – 07:20 (5x5)   4:0 Жафяров (Ожиганов, Глотов) – 13:36 (5x5)   5:0 Жафяров (Яшкин, Ожиганов) – 23:55 (5x5)   5:1 Карнаухов (Григоренко, Плотников) – 26:46 (5x5)   5:2 Каменев (Мамин) – 28:40 (5x5)   6:2 Яшкин – 48:50 (5x5)

Первый период матча обернулся настоящей катастрофой для команды Сергея Фёдорова. В ворота столичных армейцев влетели четыре шайбы подряд, которые фактически решили исход встречи задолго до финальной сирены.

На первой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. На третьей минуте Никита Гусев удвоил преимущество хозяев. На восьмой Захар Бардаков в третий раз поразил ворота Адама Рейдеборна. На 14-й минуте Дамир Жафяров довёл счёт до крупного, а на 24-й минуте оформил дубль — 5:0.

На 27-й минуте Павел Карнаухов отыграл один гол. На 29-й Владислав Каменев с передачи Максима Мамина забил второй гол ЦСКА. На 49-й минуте Дмитрий Яшкин забросил шестую шайбу СКА, установив окончательный счёт в армейском дерби.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Андронов (Осипов, Берёзкин) – 24:38 (5x5)   0:2 Шалунов (Сергеев, Никулин) – 37:28 (5x4)   0:3 Никулин (Сергеев) – 39:38 (5x4)   1:3 Попов (Тянулин, Николаев) – 52:04 (5x4)   1:4 Шалунов (Сергеев, Никулин) – 58:05 (5x4)

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Сергей Андронов вывел железнодорожников вперёд. На 38-й минуте Максим Шалунов удвоил преимущество ярославской команды. За 22 секунды до конца второго периода Степан Никулин забил третий гол, реализовав численное большинство с передачи Андрея Сергеева. На 53-й минуте Сергей Попов отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Максим Шалунов оформил дубль. «Локомотив» прервал пятиматчевую серию поражений и отправился в Санкт-Петербург, где в следующем матче сыграет со СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание на 23 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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