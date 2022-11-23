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Крикунов: Ротенберг смотрел 800 матчей с трибун, а Фёдоров играл и выигрывал Кубок Стэнли

Крикунов: Ротенберг смотрел 800 матчей с трибун, а Фёдоров играл и выигрывал Кубок Стэнли
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Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов сообщил, что ожидал победу петербургского СКА в матче с ЦСКА (6:2), и заявил, что результат игры во многом зависит от хоккеистов, а не от тренеров команд.

«У СКА до этого была серия поражений. В основном все команды попадают в такое положение. Видимо, сейчас такой тяжёлый чемпионат, когда примерно на шесть игр команды проваливаются. Чемпионат новый, такое количество матчей, нет пауз, игроки устают, возможно, организм сам берёт паузу. Я ещё до игры сказал, что СКА полетит и выиграет.

Задето ли самолюбие Фёдорова? Думаю, не в этом дело. Естественно, что он недоволен. Но это не провал, просто ухудшается физическое состояние игроков. Ротенберг заявлял, что раньше смотрел 800 матчей с трибун, а Фёдоров в это время играл и брал Кубок Стэнли? И что? Думаете, обладатели Кубка Стэнли не проигрывают что ли? Скотти Боумэн даже проигрывает, который взял девять кубков. Да, есть опыт, но проиграл и проиграл. Это всё относительно. Многое зависит от хоккеистов, а от тренеров — мало. Всё решается на льду, а тренер ничего не может сделать. На лёд за игроков не выйдешь», — цитирует Крикунова Legalbet.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». СКА прервал серию из двух поражений и после 34 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает первое место в общей таблице лиги, увеличив отрыв от московских армейцев до девяти очков.

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