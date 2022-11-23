Кожевников: многие на месте Ротенберга проявляли бы себя в тусовках, а он весь в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от матча петербургского СКА с ЦСКА (6:2). После успеха в армейском дерби у генерального директора и главного тренера СКА Романа Ротенберга 441 победа в КХЛ.

«Парень из Питера очень упёртый. Многие в таком возрасте и статусе проявляли бы себя в тусовках, а тут полная концентрация на хоккее. При всём уважении к Игорю Есмантовичу (президент ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») и Олегу Гроссу (спортивный директор «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата») они отстают от главы СКА почти на сто побед. Учитывая возрастную составляющую, такую фору отыграть практически невозможно.

Дерби с ЦСКА? СКА шёл на серии поражений, тогда как ЦСКА поздней осенью нашёл стабильность. Считаю, обе команды показали очень плотный, современный, эффектный хоккей. Но ЦСКА отдал дебют — и включился только при счёте 0:5. Играть в интенсивный хоккей с большим объёмом катания все 60 минут армейцы Москвы не смогли, для них это звонок.

Очень мощно начал СКА. Показалось, что армейцы Москвы, посмотрев последние матчи СКА, рассчитывали увидеть уставшего соперника, всё-таки после Дальнего Востока он на спаде, много травм. А тут Питер вылетел, как из клетки. Это всё и решило. 0:5 во встрече примерно равных команд не отыгрывается. СКА сыграл очень хорошо, но и ЦСКА на отрезках показал мощный потенциал. Кстати, при счёте 5:2 СКА очень вовремя взял таймаут, немного охладив подъём соперника. Этот момент тоже был ключевым.

Думаю, такие знаковые победы действительно подтверждают чемпионские амбиции СКА. Но впереди ещё половина чемпионата, Питер ещё будут атаковать и ЦСКА, и «Автомобилист», и «Магнитка» с «Локомотивом». Так что гонка в разгаре — и не только генеральных менеджеров», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

СКА прервал серию из двух поражений и после 34 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает первое место в общей таблице лиги, увеличив отрыв от московских армейцев до девяти очков.