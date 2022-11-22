The Athletic: Кучеров — лучший среди россиян в НХЛ по ценности, Овечкин — вне топ-10

Авторитетное издание The Athletic подсчитало ценность каждого хоккеиста НХЛ, проведшего не менее 10 матчей в текущем чемпионате, согласно оценке GSVA. Это всеобъемлющая статистика, которая включает в себя продуктивность игрока и влияние на игру в зависимости от времени на льду.

В список нападающих попал 21 россиянин. 13 из них приносят больше пользы своим командам: Никита Кучеров (1,2), Евгений Малкин (1), Андрей Свечников (0,9), Кирилл Капризов (0,8), Андрей Кузьменко (0,6), Илья Михеев (0,6), Павел Бучневич (0,4), Артемий Панарин (0,4), Владимир Тарасенко (0,3), Евгений Кузнецов (0,3), Александр Овечкин (0,2), Иван Барбашёв (0,2), Евгений Свечников (0,1).

Двое вышли в ноль: Александр Барабанов (0), Яков Тренин (0).

Ещё шестеро приносят больше вреда для команды, нежели пользы: Василий Подколзин (-0,1), Владислав Наместников (-0,1), Егор Чинахов (-0,1), Евгений Дадонов (-0,1), Денис Гурьянов (-0,2), Алексей Торопченко (-0,2).

Отметим, что данные актуальны на 20 ноября.