«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, дома обыграв «Амур»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).

На 13-й минуте Владимир Бутузов вывел новосибирцев вперёд. На 17-й минуте Илья Морозов удвоил преимущество «Сибири». На 26-й минуте Дмитрий Овчинников в третий раз поразил ворота хабаровской команды. На 31-й минуте Евгений Оксентюк отыграл один гол, однако через полторы минуты Александр Шаров с передачи Егора Аланова забросил шайбу в меньшинстве.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 26 ноября в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Амур» 28 ноября примет «Нефтехимик».