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«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, дома обыграв «Амур»

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, дома обыграв «Амур»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Бутузов (Голубев, Ахияров) – 12:22 (5x5)   2:0 Морозов (Бек, Коротков) – 16:17 (5x5)   3:0 Овчинников (Морозов, Яковлев) – 25:20 (5x5)   3:1 Оксентюк (Ли, Барулин) – 30:32 (5x5)   4:1 Шаров (Аланов) – 31:57 (4x5)

На 13-й минуте Владимир Бутузов вывел новосибирцев вперёд. На 17-й минуте Илья Морозов удвоил преимущество «Сибири». На 26-й минуте Дмитрий Овчинников в третий раз поразил ворота хабаровской команды. На 31-й минуте Евгений Оксентюк отыграл один гол, однако через полторы минуты Александр Шаров с передачи Егора Аланова забросил шайбу в меньшинстве.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 26 ноября в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Амур» 28 ноября примет «Нефтехимик».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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