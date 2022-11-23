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«Ак Барс» прервал двухматчевую серию поражений, обыграв «Барыс». У Шипачёва — две передачи

«Ак Барс» прервал двухматчевую серию поражений, обыграв «Барыс». У Шипачёва — две передачи
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Галиев, Шипачёв) – 03:18 (5x4)   1:1 Асетов – 25:10 (5x5)   1:2 Войнов (Шипачёв) – 45:47 (5x5)

На четвёртой минуте Дмитрий Воронков, реализовав большинство, вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Станислав Галиев и Вадим Шипачёв. На 26-й минуте Алихан Асетов сравнял счёт. На 46-й минуте Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва во второй раз поразил ворота «Барыса».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 25 ноября в Астане сыграет со «Спартаком». «Ак Барс» 27 ноября примет «Сочи».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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