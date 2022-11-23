«Автомобилист» в матче с «Трактором» сравнял счёт за 0,016 секунды до финальной сирены

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает екатеринбургский «Автомобилист». После третьего периода счёт 2:2.

На последней минуте заключительной 20-минутки челябинцы выигрывали 2:1 благодаря голам Сергея Шумакова и Михаила Котляревского. «Автомобилист» сумел сравнять счёт, однако шайба была заброшена с финальной сиреной. Судьи пошли смотреть видеоповтор, на котором определили, что взятие ворот случилось до того, как истекло основное время матча. Секундомер остановился на отметке 0,016 секунды. Гол Ника Эберта с передачи Кёртиса Валка засчитали.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».