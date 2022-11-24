В «Салавате» прокомментировали шестое поражение команды подряд

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале высказался о поражении команды во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2). Уфимцы в каждой из двух первых 20-минуток пропустили по шайбе: от Михаила Фисенко в первой и от Дениса Зернова во второй. В третьем периоде Сергей Шмелёв сократил отставание до минимума. Тем не менее уфимцы не смогли избежать шестого поражения подряд.

«Да, сегодня проиграли. Но после таких матчей у болельщиков появляется уверенность в команде. Можно говорить о том, что команда выходит из кризиса. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые были сегодня на арене!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).