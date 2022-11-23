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Металлург Мг — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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«Салават» потерпел шестое поражение подряд, в гостях уступив «Металлургу»

«Салават» потерпел шестое поражение подряд, в гостях уступив «Металлургу»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фисенко (Коробкин, Дронов) – 05:41 (5x5)   2:0 Зернов (Никонцев) – 27:58 (5x5)   2:1 Шмелёв – 48:51 (5x5)

На шестой минуте Михаил Фисенко вывел магнитогорскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Коробкин и Григорий Дронов. На 28-й минуте Денис Зернов с передачи Анатолия Никонцева удвоил преимущество «Металлурга». На 49-й минуте Сергей Шмелёв отыграл один гол, но на большее уфимцев не хватило.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 27 ноября в Уфе вновь сыграет с юлаевцами. «Салават» 25 ноября примет «Автомобилист».

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