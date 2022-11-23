«Салават» потерпел шестое поражение подряд, в гостях уступив «Металлургу»
Поделиться
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фисенко (Коробкин, Дронов) – 05:41 (5x5) 2:0 Зернов (Никонцев) – 27:58 (5x5) 2:1 Шмелёв – 48:51 (5x5)
На шестой минуте Михаил Фисенко вывел магнитогорскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Коробкин и Григорий Дронов. На 28-й минуте Денис Зернов с передачи Анатолия Никонцева удвоил преимущество «Металлурга». На 49-й минуте Сергей Шмелёв отыграл один гол, но на большее уфимцев не хватило.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 27 ноября в Уфе вновь сыграет с юлаевцами. «Салават» 25 ноября примет «Автомобилист».
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:12
-
19:01
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
17:57
-
17:32
-
16:28
-
15:57
-
15:45
-
15:28
-
14:56
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:27
-
13:03
-
12:38
-
12:30
-
11:58
-
11:34
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
09:44
-
09:09
-
08:56
-
08:11
-
05:34
-
04:49
Партнерский контент