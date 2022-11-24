Реализованный буллит Евгения Малкина позволил «Питтсбургу» одолеть «Калгари»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.



За победителей в этом матче забил Ян Рутта. А за команду гостей – Диллон Дюбе. Решающий буллит забросил Евгений Малкин.

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Российский защитник гостей Никита Задоров очков не набрал.

В параллельном матче в Роли «Каролина Харрикейнз» принимала «Аризону Койотс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.



За победителей отличились Лоусон Круз (дубль), Ник Шмальц и Ник Бьюгстад.



На воротах проигравшей команды стоял россиянин Пётр Кочетков, который совершил 23 сейва. А российский форвард Андрей Свечников заработал коэффициент полезности «-2».