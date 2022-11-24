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Реализованный буллит Евгения Малкина позволил «Питтсбургу» одолеть «Калгари»

Реализованный буллит Евгения Малкина позволил «Питтсбургу» одолеть «Калгари»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

За победителей в этом матче забил Ян Рутта. А за команду гостей – Диллон Дюбе. Решающий буллит забросил Евгений Малкин.

ВИДЕО

Российский защитник гостей Никита Задоров очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Рутта (Картер, Хайнен) – 02:09 (5x5)   1:1 Дюбе (Танев, Гилберт) – 28:37   2:1 Малкин – 65:00 (ПБ)

В параллельном матче в Роли «Каролина Харрикейнз» принимала «Аризону Койотс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.

За победителей отличились Лоусон Круз (дубль), Ник Шмальц и Ник Бьюгстад.

На воротах проигравшей команды стоял россиянин Пётр Кочетков, который совершил 23 сейва. А российский форвард Андрей Свечников заработал коэффициент полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Шмальц (Келлер) – 01:06 (5x5)   0:2 Круз (Гюнтер, Мозер) – 41:52 (5x5)   0:3 Бьюгстад (Гостисбер, Гюнтер) – 49:14 (5x5)   0:4 Круз (Гостисбер, Чикран) – 57:53 (en)
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