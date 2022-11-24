Овечкин превзошёл результат Тэйлора по голевым передачам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе столичной команды заброшенной шайбой и одной результативной передачей отметился её капитан Александр Овечкин. 37-летний Овечкин достиг рубежа в 639 голевых передач за карьеру в НХЛ, что является 73-м результатом в истории лиги. Капитан столичной команды превзошёл результат Дэйва Тэйлора (638) и догнал нападающего «Оттавы Сенаторз» Клода Жиру (639).

Если вынести за скобки продолжающего карьеру Жиру, то ближайшей целью для Овечкина в этом рейтинге является результат Гэри Сутера (641).