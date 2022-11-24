Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин сделал 400-ю голевую передачу в НХЛ

Панарин сделал 400-ю голевую передачу в НХЛ
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину удалось отдать 400-ю результативную передачу в своей заокеанской карьере. На момент написания новости завершился второй период встречи (хозяева ведут в счёте 3:2).

31-летний Панарин установил указанное достижение в концовке второй двадцатиминутки. Россиянин попал в топ-5 незадрафтованных игроков, быстрее всего достигших этого показателя. Панарину понадобилось для этого 529 матчей. Данную статистику приводит официальный «твиттер» НХЛ.

Лидером в этом элитном списке является легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки (290 игр).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022