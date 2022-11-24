Панарин сделал 400-ю голевую передачу в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину удалось отдать 400-ю результативную передачу в своей заокеанской карьере. На момент написания новости завершился второй период встречи (хозяева ведут в счёте 3:2).
31-летний Панарин установил указанное достижение в концовке второй двадцатиминутки. Россиянин попал в топ-5 незадрафтованных игроков, быстрее всего достигших этого показателя. Панарину понадобилось для этого 529 матчей. Данную статистику приводит официальный «твиттер» НХЛ.
Лидером в этом элитном списке является легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки (290 игр).
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