Панарин сделал 400-ю голевую передачу в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину удалось отдать 400-ю результативную передачу в своей заокеанской карьере. На момент написания новости завершился второй период встречи (хозяева ведут в счёте 3:2).



31-летний Панарин установил указанное достижение в концовке второй двадцатиминутки. Россиянин попал в топ-5 незадрафтованных игроков, быстрее всего достигших этого показателя. Панарину понадобилось для этого 529 матчей. Данную статистику приводит официальный «твиттер» НХЛ.

Лидером в этом элитном списке является легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки (290 игр).