«Я такого никогда не видел, это безумие». Марнер — о поведении фанатов «Нью-Джерси»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер рассказал, что был шокирован поведением фанатов в матче с «Нью-Джерси» (2:1). В ходе матча арбитры трижды отменили голы хозяев, и болельщики «Дэвилз» забросали лёд посторонними предметами в знак протеста.

«Полные банки пива, мы такого не ожидали. Я от парочки увернулся, это опасная штука. Не понимаю, почему это наша вина. Они бросали бутылки, пытались попасть в нас. Я такого никогда не видел, это безумие», — цитирует Марнера пресс-служба лиги.

«Нью-Джерси» прервали 13-матчевую победную серию и после 20 проведённых встреч занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «дьяволы» проведут на выезде с «Баффало Сэйбрз» 26 ноября.