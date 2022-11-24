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Капризов обошёл Робитайла по числу очков среди левых вингеров в первых 155 матчах в НХЛ

Капризов обошёл Робитайла по числу очков среди левых вингеров в первых 155 матчах в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Для форварда «дикарей» эта встреча стала 155-й в североамериканской карьере.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Капризова эти два очка стали 180-м и 181-м в НХЛ. Таким образом, он вышел на пятое место в истории НХЛ по числу очков в первых 155 матчах в лиге среди левых вингеров. Российский нападающий обогнал Люка Робитайла (180). Больше Капризова за этот промежуток смогли набрать только Пол Кария (182), Джозеф Джуно (186), Александр Овечкин (190) и Си Деннени (226).

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1.

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