Капризов обошёл Робитайла по числу очков среди левых вингеров в первых 155 матчах в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Для форварда «дикарей» эта встреча стала 155-й в североамериканской карьере.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Капризова эти два очка стали 180-м и 181-м в НХЛ. Таким образом, он вышел на пятое место в истории НХЛ по числу очков в первых 155 матчах в лиге среди левых вингеров. Российский нападающий обогнал Люка Робитайла (180). Больше Капризова за этот промежуток смогли набрать только Пол Кария (182), Джозеф Джуно (186), Александр Овечкин (190) и Си Деннени (226).
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1.
- 24 ноября 2022
-
16:34
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
15:51
-
15:31
-
15:15
-
15:09
-
14:57
-
14:41
-
14:30
-
14:06
-
13:56
-
13:51
-
13:48
-
13:35
-
13:23
-
13:12
-
12:55
-
12:43
-
12:29
-
12:19
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:30
-
11:19
-
10:57
-
10:46
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:09