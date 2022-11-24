«Даллас» повторил достижение 40-летней давности в матче с «Чикаго»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

Ещё за 10 минут до конца третьего периода «Даллас» уступал в счёте в три шайбы, однако за оставшееся время хоккеисты «Старз» смогли забросить пять безответных шайб в ворота «Чикаго» и вырвать волевую победу. Как сообщает служба статистики НХЛ, это второй случай в истории франшизы, когда «Далласу» удаётся отыграть дефицит в три шайбы в ходе третьего периода и выиграть матч. Последний раз такое происходило 29 ноября 1983 года в матче с «Питтсбургом» (6:4).

В текущем сезоне «Даллас» выиграл 13 матчей из 20 и расположился на втором месте в таблице Западной конференции.