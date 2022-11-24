Защитник «Автомобилиста»: неважно, сколько времени осталось, ты всегда хочешь забить гол

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего команде удалось сравнять счёт на последней секунде третьего периода и выиграть матч с «Трактором» в овертайме (3:2 ОТ). За 0,016 секунды до конца третьего периода Ник Эберт с передачи Кёртиса Валка сравнял счёт.
«Думаю, смогли переломить ход встречи за счёт характера и физической подготовки. Продолжали мыслить позитивно и верить, что сможем вернуться. Можно сказать, что ноги сами бежали вперёд. Конечно, гол Стефана [Да Косты] помог, каждый гол важен. Команда показала, что может преодолевать трудности, играть слаженно, друг за друга. Такие победы ещё больше сплачивают.
Верили ли, что можем отыграться в самой концовке? Сто процентов. Когда ты на льду, ты всегда хочешь забить, неважно, сколько там времени осталось. Восемь секунд до конца, вбрасывание в зоне атаки, парни вшестером здорово сработали. Выделю Кёртиса Валка, он классно сыграл на точке, а позже отдал голевой пас Нику, который сравнял счёт. Это было круто», — цитирует защитника Metaratings.
Екатеринбургский клуб одержал семь побед подряд. После 33 матчей текущего сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» замыкает восьмёрку Востока.
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