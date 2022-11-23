«Автомобилист» вырвал победу у «Трактора», сравняв счёт за 0,016 до конца третьего периода

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 2:0, 1:0).

На шестой минуте Сергей Шумаков, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 14-й минуте Михаил Котляревский с передачи Артёма Блажиевского удвоил преимущество «Трактора». На 44-й минуте Стефан Да Коста отыграл один гол. За 0,016 секунды до конца третьего периода Ник Эберт с передачи Кёртиса Валка сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Джесси Блэкер.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 25 ноября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Трактор» 27 ноября примет «Спартак».