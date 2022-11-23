Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» вырвал победу у «Трактора», сравняв счёт за 0,016 до конца третьего периода

«Автомобилист» вырвал победу у «Трактора», сравняв счёт за 0,016 до конца третьего периода
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шумаков – 05:56 (5x4)   2:0 Котляревский (Блажиевский) – 13:54 (5x5)   2:1 Да Коста (Неучев, Эберт) – 43:45 (5x5)   2:2 Эберт (Валк, Трямкин) – 59:59 (6x5)   2:3 Блэкер (Белоусов, Обидин) – 63:35 (3x3)

На шестой минуте Сергей Шумаков, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 14-й минуте Михаил Котляревский с передачи Артёма Блажиевского удвоил преимущество «Трактора». На 44-й минуте Стефан Да Коста отыграл один гол. За 0,016 секунды до конца третьего периода Ник Эберт с передачи Кёртиса Валка сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Джесси Блэкер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 25 ноября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Трактор» 27 ноября примет «Спартак».

Новость по теме
«Автомобилист» в матче с «Трактором» сравнял счёт за 0,016 секунды до финальной сирены
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022