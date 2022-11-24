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Дубль Суворова помог «Северстали» одержать победу в матче с «Витязем»

Дубль Суворова помог «Северстали» одержать победу в матче с «Витязем»
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Северсталь» принимала на своём льду «Витязь». Победу со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) одержали хозяева.

В первом периоде команды голов не забили.

В начале второго периода счёт открыл нападающий хозяев Игорь Гераськин с передачи Александра Суворова. Через три минуты преимущество хозяев удвоил Александр Суворов с передач Ильи Иванцова и Даниила Пыленкова. На 10-й минуте второго периода сократил отставание в счёте Илья Аркалов с передач Александра Авцина и Ивана Ежова.

Третью шайбу череповчан забросил Александр Суворов с передач Павла Денисова и Семёна Луговяка. Спустя 27 секунд второй гол гостей забил Степан Старков с передач Алексея Волгина и Максима Дорожко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Гераськин (Суворов) – 22:13 (5x5)   2:0 Суворов (Иванцов, Пыленков) – 25:03 (5x4)   2:1 Аркалов (Авцин, Ежов) – 29:36 (5x5)   3:1 Суворов (Денисов, Луговяк) – 53:15 (5x5)   3:2 Старков (Волгин, Дорожко) – 53:42 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с «Авангардом» 26 ноября. «Витязь» 28 ноября сыграет с ЦСКА в гостях.

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