Дубль Суворова помог «Северстали» одержать победу в матче с «Витязем»

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Северсталь» принимала на своём льду «Витязь». Победу со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) одержали хозяева.

В первом периоде команды голов не забили.

В начале второго периода счёт открыл нападающий хозяев Игорь Гераськин с передачи Александра Суворова. Через три минуты преимущество хозяев удвоил Александр Суворов с передач Ильи Иванцова и Даниила Пыленкова. На 10-й минуте второго периода сократил отставание в счёте Илья Аркалов с передач Александра Авцина и Ивана Ежова.

Третью шайбу череповчан забросил Александр Суворов с передач Павла Денисова и Семёна Луговяка. Спустя 27 секунд второй гол гостей забил Степан Старков с передач Алексея Волгина и Максима Дорожко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с «Авангардом» 26 ноября. «Витязь» 28 ноября сыграет с ЦСКА в гостях.