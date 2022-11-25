«Лучшие хотят сразиться с лучшими». В НХЛ высказались о приглашении России на Кубок мира

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о переносе Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.

«Планируем провести турнир в 2025 году. На прошлой неделе у нас был контакт с Международной федерацией хоккея в Торонто, и мы говорили о том, какое время года будет лучшим. ИИХФ по-прежнему считает, что лучше было бы сыграть осенью, а не зимой. Хоккеисты НХЛ предпочитают играть зимой. Это проблема, которую необходимо решить.

НХЛ надеется организовать этап группового этапа, который пройдёт как в Северной Америке, так и в Европе. Возможно ли его проведение в Швеции? Абсолютно. Мы хотели бы, чтобы групповой этап прошёл в Европе, где определятся два полуфиналиста, которые затем закончат турнир финалом в Северной Америке.

Говорили ли об этом с федерацией хоккея Швеции? Да, мы находимся в постоянном контакте со Шведской хоккейной ассоциацией. Опять же, переговоры ведёт ИИХФ, но шведы, чехи и финны прекрасно осведомлены о развитии событий. Сейчас в мире неспокойно из-за российско-украинской ситуации. Это затруднило реализацию планов по проведению Кубка мира — 2024. Посмотрим, изменится ли это в будущем.



Хотим ли мы, чтобы Россия участвовала в Кубке мира — 2025? Мы хотим пригласить Россию, когда можно будет сделать это. Хотим, чтобы наши российские игроки НХЛ имели возможность выступать в турнире, в котором участвуют лучшие, и не считаем справедливым возлагать на них ответственность за решения, принятые их правительством. В конечном счёте, лучшие хотят сразиться с лучшими, в том числе и с российскими игроками», — приводит слова Дэйли Iltalehti.