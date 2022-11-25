Президент ФХР Владислав Третьяк объявил, что сборная России U25 не примет участия в Кубке Первого канала.

«От идеи выставить ещё одну, молодую сборную России U25 мы сейчас вынуждены отказаться. Плотный график матчей в национальном чемпионате, Матч звёзд КХЛ, [плюс] на это всё наложилась эпидемия вируса во многих командах — собирать игроков на две сборные было бы очень непростой задачей. При этом часть ребят из RU25 сыграют за национальную команду.



От проекта RU25 мы, конечно, не отказываемся. Болельщики увидят нашу звёздную сборную в мае», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

Таким образом, в турнире примут участие три сборные: России, Беларуси и Казахстана. Кроме того, в ходе Кубка Первого канала состоится ещё один турнир. Он пройдёт в новом формате — «три на три». К ранее заявленным командам добавится ещё одна — национальная команда Китая. Мини-турнир состоится 16 декабря, основной — с 15 по 18 декабря. Кубок Первого канала пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Расписание турнира:



15 декабря (четверг)

19:30 Беларусь – Казахстан



16 декабря (пятница)

Международный турнир в формате «три на три»

Начало в 19.00

Участвуют сборные России, Беларуси, Казахстана и Китая



17 декабря (суббота)

14:30 Россия – Казахстан



18 декабря (воскресенье)

14:30 Россия – Беларусь.