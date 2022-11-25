Капризов отметился своим 12-м голом в сезоне, добив шайбу в ворота «Торонто»

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После первого периода счёт 2:1 в пользу «кленовых листьев».

На 13-й минуте встречи «Миннесота», проигрывая 0:1, проводила атаку в чужой зоне. «Уайлд» пытались реализовать численное большинство «пять на четыре». Шайба пришла на левый фланг к нападающему Матсу Цуккарелло, который отпасовал на противоположную сторону Кириллу Капризову. Форвард бросил, шайба отскочила к Йоэлю Эрикссону Эку, и в итоге сам Капризов добил её в ворота — 1:1. Для российского нападающего этот гол стал 12-м в сезоне.

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