Капризов опередил Панарина и вышел на второе место среди российских бомбардиров сезона

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче с «Торонто», после чего обошёл форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в списке бомбардиров сезона в НХЛ.



У Капризова после этой игры 24 (12+12) очка. Панарин, который 24 ноября отметился результативным пасом в матче с «Анахаймом», 23 (5+18) очка. Самый же высокий показатель среди россиян в Национальной хоккейной лиге этого сезона у Никиты Кучерова. Нападающий «Тампы» забросил 10 шайб и сделал 18 ассистов.

Лидирует в списке бомбардиров НХЛ 25-летний нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 35 (16+19) очков в 20 играх сезона. Чех Давид Пастрняк из «Бостона» набрал 32 (14+18) очка, американец Джейсон Робертсон из «Далласа» замыкает топ-тройку с 31 (16+15) очком. Он делит её с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем – 31 (11+20).