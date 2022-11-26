Крикунов: Воробьёв работает как большой тренер, у него же давно серьёзный опыт

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о работе наставника магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва, чья команда после 33 игр занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.
«Конкуренция в КХЛ серьёзная. В том же «Металлурге» я вижу большой опыт у Ильи Воробьёва. Там очень большой и серьёзный посыл на будущее. И это идёт уже очень давно. Это сильный тренер, конечно, он так и работает.
У «Автомобилиста» тоже очень мощная команда, они лидируют на Востоке. У того же СКА давно видна работа. А что вы думали? Вы на таблицу посмотрите. Они же первыми идут», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
23 ноября, после выигрыша «Металлурга» со счётом 2:1 в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым», наставник магнитогорцев Илья Воробьёв достиг рубежа в 300 побед в КХЛ. Больше только у Дмитрия Квартальнова, Олега Знарка, Владимира Крикунова, Зинэтулы Билялетдинова и Игоря Никитина.
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