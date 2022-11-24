Нереальное спасение за 16 тысячных секунды до сирены и безнадёга «Салавата». Итоги дня КХЛ

23 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось пять игр. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

«Сибирь» перед матчем была на ходу — одержала пять побед в шести матчах и не проигрывала на своём льду больше месяца. Однако команда из Новосибирска была подкошена болезнями и травмами, глубина состава была подорвана, и это помогло дебютировать в КХЛ 19-летнему Ивану Климовичу, одному из лучших бомбардиров МХЛ.

Несмотря на кадровые потери, хозяева довольно уверенно вели игру в равных составах: к 26-й минуте «Сибирь» вела 3:0, причём отличились три разных звена. «Амур» отыграл одну шайбу, но не использовал ни один шанс отличиться в большинстве. Более того, Александр Шаров ещё и убежал в меньшинстве, забив седьмой гол «Сибири» в этой ситуации: лучший показатель в лиге. Как оказалось, игра была сделана этим моментом.

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В Омске встречались две очень «горячих» команды, да ещё и под музыку диско: Михаил Кравец и Игорь Гришин встряхнули свои клубы, поставив их на победную дорожку. Однако чья-то удачная серия просто должна была прерваться. «Спартак» с самого начала владел территориальным преимуществом, но реализовать его не мог. Помогло то, что лидеры «ястребов» заигрались в чужой зоне, и Максим Цыплаков завершил контратаку «3 в 2».

Потом забивали исключительно в большинстве: ворота поразил американский защитник «Спартака» Джоуи Кин, который при новом тренере стал стабильно набирать очки, а точку в матче поставил новичок москвичей Максим Чудинов, к которому далеко не все омские болельщики относятся хорошо. Гол Рида Буше за секунду до конца лишь сорвал сухарь Алексея Красикова.

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Шлейф слухов сопровождал «Ак Барс», приехавший в столицу Казахстана. Отставки Знарка не случилось, зато произошла внезапная перемена капитана — нашивку получил 21-летний Илья Сафонов. Если верить Знарку, произошло это не из-за хорошей формы нападающего в последних матчах, а по той причине, что не было времени перешить джерси опытных игроков.

Сама игра «Ак Барса» больше напоминала комедию ошибок: игроки казанцев сталкивались друг с другом, бросали по своим воротам, получали удаления косяками (среди которых был и штраф Радулова за симуляцию). Однако гости самоотверженно выстояли почти всё большинство «Барыса», пропустив лишь раз — а победным для «Ак Барса» стал бросок Вячеслава Войнова. Гранд побеждает, снова оставив куда больше вопросов, чем ответов.

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За пять проигранных матчей «Салават» родил лишь восемь шайб, словно возвращая болельщиков в уныние старта сезона. Правда, «СЮ» и во время победной серии не выделялся суператакой, но спад обороны привёл к печальным исходам. А впереди команду Виктора Козлова ждал «Металлург» — несмотря на свой «бразильский» статус, этот клуб имеет выкатывать «автобус».

Так и вышло. После ранней шайбы Михаила Фисенко «Металлург» ушёл в плотную оборону, и соцсети «СЮ» могли лишь констатировать преимущество команды, которое в голы не превращалось. «Магнитка» заблокировала больше бросков (27), чем сама нанесла в створ (21), и вот таким неброским стилем удалось нанести «СЮ» шестое поражение подряд. Скупой на голы матч раскрасила драка того же Фисенко с Евгением Тимкиным.

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Новость по теме Форвард «Салавата» Тимкин в яркой драке уложил на лёд нападающего «Магнитки» Фисенко

«Трактор» со своей невесёлой игрой подходил к уральскому дерби с неплохой серией с «Автомобилистом»: пять побед подряд. Против «Авто» снова отличился бывший игрок: Сергей Шумаков проваливает нынешний сезон, но это не помешало ему забить команде, где он провёл полтора года. Вскоре после этого красивой шайбой отметился Михаил Котляревский.

«Трактор» большую часть матча выглядел лучше по движению и созданным моментам, но в третьем периоде слишком явно стал играть на удержание — за это и поплатился. Вскоре после второго перерыва отличился Стефан Да Коста, гости после этого оборотов не ставили. Их работа до конца была вознаграждена: Кёртис Валк в борьбе сделал прекрасный пас на Ника Эберта, и тот поразил ворота. «Трактор» от уже вроде бы заработанной победы отделило 0,016 секунды. В овертайме победу «Автомобилисту» принёс другой легионер-защитник Джесси Блэкер.

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Расписание на 24 ноября