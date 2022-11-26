Бучневич отметился заброшенной шайбой по ходу матча «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сент-Луис Блюз». Встреча проходит в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».



На момент написания новости в матче проходит второй период, хозяева ведут 4:2. На 17-й минуте первого периода «Сент-Луис» реализовал большинство, заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Бучневич. Ему ассистировали Джордан Кайру и Роберт Томас.



Для Бучневича этот гол стал шестым в нынешнем сезоне. На счету россиянина также восемь результативных передач.

В предыдущем матче «Тампа» встречалась с «Бостоном» и потерпела поражение со счётом 3:5. «Сент-Луис», в свою очередь, уступил «Баффало» со счётом 2:6.