Капризов нанёс девять бросков в матче с «Торонто», повторив лучший результат в карьере

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу. На счету россиянина девять бросков в створ. Это повторение лучшего результата в этом сезоне и в карьере НХЛ. В прошлый раз Капризов девять раз бросил по воротам «Анахайма» (4:1) и забил тогда два гола. Россиянин продлил результативную серию до восьми матчей и стал первым игроком «Миннесоты» с тремя сериями по 8+ игр.

В текущем сезоне на счету Капризова 24 (12+12) очка в 20 проведённых матчах.