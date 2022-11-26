Капризов нанёс девять бросков в матче с «Торонто», повторив лучший результат в карьере
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу. На счету россиянина девять бросков в створ. Это повторение лучшего результата в этом сезоне и в карьере НХЛ. В прошлый раз Капризов девять раз бросил по воротам «Анахайма» (4:1) и забил тогда два гола. Россиянин продлил результативную серию до восьми матчей и стал первым игроком «Миннесоты» с тремя сериями по 8+ игр.
В текущем сезоне на счету Капризова 24 (12+12) очка в 20 проведённых матчах.
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