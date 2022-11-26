Барабанов забил курьёзный гол в касание с передачи защитника «Лос-Анджелеса»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Идёт третий период, счёт в матче 4:2 в пользу гостей.
На последней минуте второго периода курьёзный гол забил российский нападающий «акул» Александр Барабанов. Защитник «Кингз» Шон Дурзи отдавал передачу через свой пятачок, но шайба сошла с крюка и полетела точно на клюшку россиянина. Барабанов в касание замкнул такую великолепную передачу от соперника и сократил отставание в счёте до одной шайбы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету Барабанова 19 матчей, в которых нападающий набрал 13 очков — забросил три шайбы и отдал десять результативных передач. «Сан-Хосе» занимают 14 место в таблице Западной конференции НХЛ.
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