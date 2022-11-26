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Форвард «Далласа» Робертсон вышел на первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ

Форвард «Далласа» Робертсон вышел на первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Победу в овертайме матча одержали гости со счётом 5:4.

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего в текущем сезоне на счету нападающего 18 шайб, по этому показателю Робертсон стал лидером лиги, обогнав Коннора Макдэвида в списке снайперов НХЛ. 23-летний форвард набрал своё 34-е очко в текущем сезоне и расположился на второй строчке бомбардиров лиги. Лидером является Макдэвид с 35 очками.

В прошлом сезоне Робертсон провёл 74 матча, в которых набрал 79 очков — забросил 41 шайбу и отдал 38 результативных передач. Напомним, в октябре нападающий «Далласа» подписал новый четырёхлетний контракт с клубом на $ 31 млн ($ 7,75 млн в год).

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