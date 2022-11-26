Судьи НХЛ засчитали гол «Далласа», когда вратарь «Виннипега» лежал на льду без шлема

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Победу в овертайме матча одержали гости со счётом 5:4.

На последней минуте третьего периода хоккеисты «Далласа» отчаянно атаковали ворота «Виннипега» в попытках сравнять счёт в матче. За 18 секунд до конца нападающий «звёзд» Джейсон Робертсон забросил шайбу в уже пустые ворота, когда вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк лежал пластом на льду без шлема, закрыв голову руками.

За несколько мгновений до гола хоккеист «Далласа» Джейми Бенн, уезжая за ворота сбил шлем голкиперу гостей. Судьи посчитали, что Бенн сделал это неумышленно, а под воздействием защитника гостей, поэтому после видеопросмотра шайбу засчитали. В добавок ко всему десятиминутный дисциплинарный штраф за споры с арбитрами получил капитан «Виннипега» Марк Шайфли.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Примечательно, что на первой минуте овертайма победу одержал «Виннипег».