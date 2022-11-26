Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Задоров провёл жёсткий силовой приём против Овечкина уже на первой минуте матча

Задоров провёл жёсткий силовой приём против Овечкина уже на первой минуте матча
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Уже на первой минуте матча российский защитник «огоньков» Никита Задоров отметился жёстким силовым приёмом на форварде «Кэпиталз» Александре Овечкине. Игрок обороны встретил Александра в средней зоне, после удара капитан столичной команды оказался на льду.

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Овечкина 22 матча и 21 набранное очко — 11 заброшенных шайб и 10 результативных передач. Показатель полезности россиянина составил «-12». 27-летний Задоров записал на свой счёт 6 (4+2) очков в 20 матчах сезона.

Ну как он это делает? Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, насквозь прошив шведского вратаря! Ну как он это делает? Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, насквозь прошив шведского вратаря!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022