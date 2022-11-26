Задоров провёл жёсткий силовой приём против Овечкина уже на первой минуте матча

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Уже на первой минуте матча российский защитник «огоньков» Никита Задоров отметился жёстким силовым приёмом на форварде «Кэпиталз» Александре Овечкине. Игрок обороны встретил Александра в средней зоне, после удара капитан столичной команды оказался на льду.

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В текущем сезоне на счету Овечкина 22 матча и 21 набранное очко — 11 заброшенных шайб и 10 результативных передач. Показатель полезности россиянина составил «-12». 27-летний Задоров записал на свой счёт 6 (4+2) очков в 20 матчах сезона.